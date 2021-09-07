Video Yaşam Antalya'da feci ölüm! Kamyondan fırlayan lastik, çocuğunu bekleyen kadını hayattan kopardı | Video

Antalya'da feci ölüm! Kamyondan fırlayan lastik, çocuğunu bekleyen kadını hayattan kopardı | Video

Antalya'da feci ölüm! Kamyondan fırlayan lastik, çocuğunu bekleyen kadını hayattan kopardı | Video
07.09.2021 | 15:41

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kamyondan fırlayan lastiğin çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi kadının , mahallesine girmeyen okul servisinden inecek olan çocuğunu beklediği ortaya çıktı.

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında kavşakta çocuklarıyla birlikte beklemekte olan 37 yaşındaki Cezayir asıllı kadın, kamyondan fırlayan tekerin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı kamyonun diğer tekeri de 10 kilometre ilerde Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağında yerinden çıkarak karşı şeride geçip zincirleme kazaya neden oldu. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen kamyonun şoförü jandarmaya teslim oldu.
İlk kaza Alanya-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ilk etapta sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyonun Doğançam Mahallesi kavşağı civarında lastiğinin yerinden fırladı. Fırlayan lastik yol kenarında bir komşusuyla birlikte okuldan servisle gelecek olan çocuklarını bekleyen Cezayir asıllı üç çocuk annesi Lamia Abed (37) isimli kadına çarptı. Servisin mahalleye girmemesi sebebiyle her gün aynı yerde çocuğunu bekleyen ve servisin gelmesine 15 dakika kala fırlayan lastiğin çarptığı talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Haberi alan Lamia Abed'in eşi Mehmet Ediz, eşinin cansız bedenine son kez bakarken gözyaşlarına hakim olamadı. Kazada yaşamını yitiren Cezayir asıllı Lamia Abed'in cenazesi jandarma olay yeri inceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin olay yerindeki incelemesinin ardından önce Manavgat Devlet Hastanesine ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

10 KİLOMETRE SONRA İKİNCİ LASTİK ,İKİNCİ KAZAYA SEBEP OLDU
Bu kazadan 10 dakika sonra bir kaza haberi de Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağından geldi. Antalya istikametine seyir halindeki aynı kamyondan kopan lastik, karşı şeride geçerek zincirleme kaza yaşanmasına 4 aracın karıştığı kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kazaya şahit olan bir vatandaş, aracıyla Antalya istikametine seyir halindeyken önünde gitmekte olan kamyonun sol arka lastiğinin fırlayıp karşı şeride geçtiğini ve kazaya neden olduğunu, dikkatli baktığında kamyonun sol arka lastiğinin 2'sinin de yerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik kameralarında yaptığı incelemeler sonucunda kamyonun plakası ve şoförün telefonu belirlendi. Jandarma ekiplerinin Serik girişinde telefonla ulaştığı araç sürücüsü İbrahim Taşan, Manavgat'a gelerek jandarmaya teslim oldu. Taşan, lastikleri yola çıkmadan önce Gazipaşa'da yenilediğini belirterek, lastiklerin çıktığını fark etmediğini, lastiği değiştirenlerin bijonları sıkmamasından kaynaklanmış olabileceğini dile getirdi. Jandarma ekipleri Gazipaşa'da lastiği değiştirenleri de olayla ilgili gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Cazayirli Lamia Abed'in kamyondan fırlayan lastiğin altında kaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kamyonun ana yoldan hızla geçtikten sonra arka tekerinden fırlayan lastiğin kavşakta yol kenarında bekleyen Lamia Abed'e çarptığı anlar sariye saniye kaydedildi.
3 çocuk annesi olan Lamia Abed'in cenazesinin Antalya Adli Tıp Kurumundan alındıktan sonra Uncalı Mezarlığında yıkanarak hazırlanacağı, Manavgat'a getirilerek ikindi namazının ardından Tekandız mevkiinde Aksaz Mahalle sınırlarındaki mezarlıkta toprağa verileceği bildirildi

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