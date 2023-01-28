Video Yaşam Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video

Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video

28.01.2023 | 00:38

Meteorolojinin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, etkili olan fırtına vatandaşları yolda yürütmedi. Araçlarından inip evine gitmek isteyen ikisi kadın 3 vatandaşı fırtına adeta geri püskürttü. Yürüyemeyen vatandaşlar, tekrar araçlarına geri döndü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 00:35
Antalya’da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 28.01.2023 | 00:38
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 05:07
Yanan evde baygınlık geçiren adamı arkadaşları kurtardı | Video 27.01.2023 | 23:19
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 31:44
Esra Erol’da inanılmaz iddia: Karım Zeynep Yılan duvardaki birileriyle iletişim halinde! | Video 27.01.2023 | 19:16
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 00:45
Kış ortasında güller açtı, vatandaşlar şaşkınlık yaşadı | Video 27.01.2023 | 20:46
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 00:12
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü 27.01.2023 | 19:52
FETÖ’nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 01:21
FETÖ'nün güncel yapılanması deşifre oldu | Video 27.01.2023 | 16:15
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 01:00
Manisa’da sağanak yağış: Bazı evleri su bastı | Video 27.01.2023 | 15:45
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 01:26
Seydikemer’de şiddetli fırtına: Ağaçlar devrildi, elektrik telleri zarar gördü | Video 27.01.2023 | 14:40
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 02:18
Sakarya’da korkutan yangın: 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 27.01.2023 | 13:44
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 00:59
Gübre yüklü kamyon devrildi, karayolunda 10 kilometre araç kuyruğu oluştu | Video 27.01.2023 | 13:44
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:55
Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 12:49
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 02:43
Öldü sanılan kadın 3 gün 3 gece uyumuş! Gerçek herkesi şaşırttı | Video 27.01.2023 | 12:20
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 00:52
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video 27.01.2023 | 12:05
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 00:41
Televizyon hırsızı yakalandı ve tutuklandı | Video 27.01.2023 | 12:05
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 01:10
Maskeli silahlı gaspçı yakalandı! 10 milyonu gasp edip yeni araba almışlar | Video 27.01.2023 | 12:04
Rize’de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 01:23
Rize'de sokak köpeğine değnekli şiddet kamerada | Video 27.01.2023 | 11:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 04:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 27 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 27.01.2023 | 10:55
Samanlıklarına giren hırsız için köylerine giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 03:20
Samanlıklarına giren hırsız için köylerine giden aile kaza yaptı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 10:56
Sultangazi’de tekstil işçilerinin kavgası kamerada: 1 kişi ensesinden bıçaklandı! | Video 00:50
Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası kamerada: 1 kişi ensesinden bıçaklandı! | Video 27.01.2023 | 10:20
Oto serviste bakımları yapılan araç, test sürüşünde alev alev yandı | Video 01:24
Oto serviste bakımları yapılan araç, test sürüşünde alev alev yandı | Video 27.01.2023 | 10:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA