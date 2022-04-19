Video Yaşam Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video
Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video

Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video

19.04.2022 | 15:07

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün eğimli yolda park halinde bıraktığı hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı.

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Kaza, Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta meydana geldi. Hafriyat kamyonunun şoförü, aracı eğimli yolda park etti. Freni boşalan ve sokakta yaklaşık 100 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon, 8 otomobile çarptı. Kazada 1 otomobil hurdaya döndü diğerleri ise hasar gördü. Kamyon çarptığı araçlardan bazısını sürükleyerek sokakla çevreyolunun kesiştiği yerde durdu. Kazanın ardından polis olayla ilgili araştırma başlattı.

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