Antalya'da freni boşalan sürücüsüz kamyon 8 otomobile çarptı | Video

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sürücüsünün eğimli yolda park halinde bıraktığı hafriyat kamyonu, freni boşalınca 8 otomobile çarptı.

Kaza, Alanya'nın Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta meydana geldi. Hafriyat kamyonunun şoförü, aracı eğimli yolda park etti. Freni boşalan ve sokakta yaklaşık 100 metre sürücüsüz ilerleyen kamyon, 8 otomobile çarptı. Kazada 1 otomobil hurdaya döndü diğerleri ise hasar gördü. Kamyon çarptığı araçlardan bazısını sürükleyerek sokakla çevreyolunun kesiştiği yerde durdu. Kazanın ardından polis olayla ilgili araştırma başlattı.