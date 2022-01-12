Video Yaşam Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video
Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video

Antalya'da freni patlayan otobüs 9 araca çarptı: 5 yaralı | Video

12.01.2022 | 13:33

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OTOMATİK OYNAT

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan şehir içi yolcu otobüsü önündeki 9 araca çarptı. Kaza anı otobüsün güvenlik kameralarına an be an yansırken fenin tutmadığını anlayan şoförün gayreti, otobüs içindeki yaşanan panik an be an kaydedildi. Kaza sonrası cadde savaş alanına dönerken sürücü Cengiz Akıcı'nın, “Duraktan yolcuyu aldıktan sonra otobüs aniden şahlandı ve hızlandı. Frene bastım. Ancak, otobüs durmak bilmedi” dediği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre kaza, saat 08.20 sırasında Siteler Mahallesi 1366 Sokak üzerinde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesine ait özel halk otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı, pazar yeri karşısındaki duraktan yolcu aldıktan sonra yoluna devam etti.

Ancak otobüs henüz belirlenemeyen bir nedenle sürçüşünün kontrolünden çıktı ve önündeki 9 araca çarptıktan sonra kaldırımdaki elektrik direğini devirdikten sonra durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yeri savaş alanını andırırken, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürü Zafer Kunduz'un koruması Gökhan Öztürk'ünde aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi bölgeden geçen vatandaşlar yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada otobüs ve bir minibüsün ön bölümlerinin hurdaya döndüğü görüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri bir süre sokağı araç giriş ve çıkışına kapattı. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otobüs sürücüsü Cengiz Akıcı ilk ifadesinde, "Duraktan yolcu alıp, hareket ettim. Daha sonra otobüs aniden şahlandı ve hızlanmaya başladı. Frene bastım, aracı durdurmak istedim ama olmadı. Kontağı kapattım, yine durmadı" dediği öğrenildi.


KAZA AN BE AN OTOBÜS KAMERASINA YANSIDI

Ortalığın savaş alanına dönün şoförün gayretiyle faciaya dönmeden sonuçlanan kaza anı görüntüleri otobüsün güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Hareket ettikten sonra durağa yanaşacağında frenin tutmadığını ark eden otobüs şoförünün şaşkınlığı, kaldırıma çıkıp araçlara çarpması, ön camın patlaması ve yolcuların sağa sola savrulduğu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Otobüsü durdurduktan sonra elini başına koyup olayın şokunu yaşayan otobüs şoförü yolcuları frenin patladığını söylerken yolculardan ayakta kalanlar da şoförün yanına gelip durumunu kontrol etti.

Kaza anı sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

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