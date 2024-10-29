Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına motorlu bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yaya yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı.