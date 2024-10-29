Video Yaşam Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada
Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada

Antalya'da genç kızı yola savuran kaza kamerada

29.10.2024 | 10:57

Antalya'da yolun karşısına geçmek isteyen genç kadına motorlu bisikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücü ve yaya yola savruldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

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