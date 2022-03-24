Antalya'da gürültü cinayeti! Uyardığı komşusu tarafından pompalı tüfekle öldürüldü | Video

Antalya’da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran komşusunu pompalı tüfekle öldüren zanlı, adliyeye sevk edildi. Cinayete kurban giden şahsın cenazesi ise yakınları tarafından morgtan alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, alkol alan Mehmet P. evininin önünde aracıyla gürültü yapmaya başladı. Müzik ve araba sesinden rahatsız olan komşusu Ramazan Kahraman(39) Mehmet P.'yi uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Evine girip pompalı tüfeğini alan Mehmet P. komşusuna 2 el ateş etti. Vücuduna iki fişek isabet eden Kahraman ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Ramazan Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve jandarmanın incelemesinin ardından Kahraman'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aksu Belediyesi temizlik işleri bölümünde çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Mehmet P. olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. İfade ve sağlı raporu işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi. Kahraman'ın morgta tamamlanan işlemlerinin ardından cenazesi yakınları tarafından alındı. Evli ve bir çocuk babası Kahraman'ın cenazesinin Murtuna Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.