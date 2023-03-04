Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video
Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırım taşıyla kapının camını kırarak girdiği iş yerinde çekmecedeki paraları çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, şüpheli U.Ç.'yi (11) internet kafede oynarken yakaladı.
Şüphelinin iş yerinde 30 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık olayını anlatan Üstünmet, "Saat 06.27 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli iş yerimize gelip cam kapıyı taşla kırarak içeri giriyor. Yaklaşık 30 saniye iş yeri içerisinde kalan hırsız masanın çekmecesini kırıp para çantası ve çekmecedeki bozuk paraları alıp çıkıyor. Aldığı çantayı iş yerinin arka tarafından boşaltıp atıyor. Bir miktar para ile iş yerimizde maddi hasar var. Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında net görülüyor. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeyi yaptı. Yüzü net görülüyor" diye konuştu.
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