Antalya'da hırsızlık anı güvenlik kamerasında | Video 04.03.2023 | 15:02 Antalya'nın Serik ilçesinde kaldırım taşıyla kapının camını kırarak girdiği iş yerinde çekmecedeki paraları çalan hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, şüpheli U.Ç.'yi (11) internet kafede oynarken yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Serik'te Merkez mahallesinde MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet'in işlettiği cafe ve çay bahçesinde hırsızlık yaşandı. Şüphelinin kaldırım taşıyla kapının camını kırarak içerideki masadan bozuk paraları çaldığı belirlendi. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerine yüzünü saklayarak gelişi, iş yerinin 2 kapısından birini zorlaması, diğerini de açamayınca kaldırım taşıyla camı kırması yer alıyor. Görüntülerde içeri giren şüphelinin rahat tavırlarla çekmecelerden bozuk paraları alıp uzaklaşması görülüyor. Polis yaptığı inceleme kamera kayıtlarından şüphelinin aynı gece 7 iş yerinde hırsızlık yaptığını tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma yapan ekipler U.Ç.'yi (11) internet kafede oyun oynarken yakaladı.Şüphelinin iş yerinde 30 saniyede gerçekleştirdiği hırsızlık olayını anlatan Üstünmet, "Saat 06.27 sıralarında henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli iş yerimize gelip cam kapıyı taşla kırarak içeri giriyor. Yaklaşık 30 saniye iş yeri içerisinde kalan hırsız masanın çekmecesini kırıp para çantası ve çekmecedeki bozuk paraları alıp çıkıyor. Aldığı çantayı iş yerinin arka tarafından boşaltıp atıyor. Bir miktar para ile iş yerimizde maddi hasar var. Hırsızlık anı güvenlik kamera kayıtlarında net görülüyor. Emniyet güçlerimiz gerekli incelemeyi yaptı. Yüzü net görülüyor" diye konuştu.