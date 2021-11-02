Antalya'da hırsızlık şebekesini patlak fren lambası ele verdi

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Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Hatipler ve Evrenseki Mahallelerinde 4 ayrı evden klima çalınma olayı, Jandarmanın 5 günde 85 adet kamera kaydının incelemesi sonucunda aydınlatıldı. Jandarmanın dedektifleri Jasat, Side ve Çolaklı Karakolu ekipleriyle birlikte patlak fren lambasından hırsızlık şebekesinin izini sürdü ve çaldıkları malzemelerle birlikte şebekenin 4 üyesini yakaladı.
24 Ekim Pazar günü Manavgat Hatipler Mahallesinde Şahin Şener isimli şahsın villasından klima malzemelerinin, 25, 26 ve 29 Ekim tarihlerinde Evrenseki Mahallesinde Arslan Çoban isimli şahsın evinden klima ünitelerinin, 1 Kasım günü Alman vatandaşı Yens Stanberg'in evinden klima ünitelerinin çalınması jandarmayı harekete geçirdi.
5 gün boyunca yaklaşık 85 adet kamera kaydını inceleyen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT, Side ve Çolaklı Jandarma Karakollarına bağlı ekipler; gece hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı aracın sol arka fren lambasının yanmaması, aracın renk, marka ve modelinden yola çıkarak aracın plakasını ve sürücüsünü belirledi.
Hırsızlık olayında kullanılan aracı takibe alan ekipler, Manavgat merkezde yaşanan kovalamaca sonucu aracı içerisinde çalınmış klima malzemeleri ile ele geçirirken şüpheliler karanlıktan istifade ederek kaçtı. Aracı kullanan E.Y. Jandarmanın dedektifleri Jasat ekiplerince saklandığı evde yakalandı. E.Y.'nin sorgulamasında ve kamera kayıtlarında hırsızlık olaylarını S.H.Y., A.T., T.G., S.Y. ve E.Ç. ile birlikte gerçekleştirdikleri belirlendi. S.H.Y., A.T. ve T.G. ekipler tarafından yakalanırken S.Y. ve E.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin satmış olduğu 4 adet klima ünitesi bulunarak sahiplerini teslim edilirken diğer malzemelerin bulunması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.