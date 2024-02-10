Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video 10.02.2024 | 14:16 Antalya'da horoz dövüşüyle kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Yeşildere Mahallesindeki bir adreste horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı, 2 adet horoz Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.Ayrıca "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.