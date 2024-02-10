Video Yaşam Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video

Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video

10.02.2024 | 14:16

Antalya'da horoz dövüşüyle kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Yeşildere Mahallesindeki bir adreste horoz dövüştürmek suretiyle kumar oynatıldığı tespit edildi. Kumar oynayan 4 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı, 2 adet horoz Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi.

Ayrıca "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan bir kişiye daha adli işlem yapıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ev ve arabalarında uyuşturucu çıkan 6 zehir taciri tutuklandı | Video 00:37
Ev ve arabalarında uyuşturucu çıkan 6 zehir taciri tutuklandı | Video 10.02.2024 | 15:01
Şanlıurfa’da evde yangın faciası: 1 ölü | Video 00:55
Şanlıurfa'da evde yangın faciası: 1 ölü | Video 10.02.2024 | 14:51
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 39:26
Başkan Erdoğan açıkladı: İşte AK Parti Zonguldak İlçe Belediye Başkan adayları | Video 10.02.2024 | 14:42
İzmir’de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video 00:53
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 861 tarihi para ele geçirildi | Video 10.02.2024 | 13:00
Karşılıksız çek operasyonu: 25 kişi tutuklandı | Video 01:51
Karşılıksız çek operasyonu: 25 kişi tutuklandı | Video 10.02.2024 | 14:15
Antalya’da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video 00:21
Antalya'da horoz dövüştüren 5 kişi yakalandı | Video 10.02.2024 | 14:16
Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 01:21
Metroya alkollü bindi, yetmedi vatandaşlara saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.02.2024 | 12:24
Şanlıurfa’da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 00:42
Şanlıurfa'da 33 kişiyi 43 milyon lira dolandıran 3 zanlı tutuklandı | Video 10.02.2024 | 12:00
Mersin’de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 01:55
Mersin'de terör örgütlerine operasyon: 5 gözaltı | Video 10.02.2024 | 11:19
Gaziantep’te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 00:15
Gaziantep'te 1 milyon lira değerinde kaçak telefon ele geçirildi | Video 10.02.2024 | 11:19
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video 00:22
Kırklareli’nde kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı: Evinin altına 40 metre çukur kazmışlar | Video 10.02.2024 | 11:19
Elazığ’da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 00:16
Elazığ'da misket büyüklüğünde dolu yağdı | Video 10.02.2024 | 11:18
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 01:37
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı | Video 10.02.2024 | 11:13
Küçükçekmece’de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 00:46
Küçükçekmece'de elektrikli süpürgeye saklanmış uyuşturucu bulundu | Video 10.02.2024 | 10:33
Maltepe’de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 01:28
Maltepe'de kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı | Video 10.02.2024 | 10:42
Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kaza anı kamerada | Video 03:29
Torununu kurtarmak isterken tramvayın altında kalmıştı! Kaza anı kamerada | Video 10.02.2024 | 10:08
Bozcaada ve Gökçeada’ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 01:30
Bozcaada ve Gökçeada'ya bazı feribot seferlerine fırtına engeli | Video 10.02.2024 | 10:09
İzmir’deki tarihi vurgunda Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı | Video 04:39
İzmir’deki tarihi vurgunda Ocakçı çiftiyle birlikte 27 şüpheli tutuklandı | Video 10.02.2024 | 10:00
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye’yi ağlattı! | Video 01:51
Türk astronot Alper Gezeravcı dünyaya döndü: Ailesiyle buluşma anı Türkiye'yi ağlattı! | Video 10.02.2024 | 09:54
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 02:23
Kontrolden çıkan otomobil, 3 araç, 1 motosiklet ve yayalara çarptı: 2 yaralı | Video 10.02.2024 | 09:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA