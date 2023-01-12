Video Yaşam Antalya’da hortum 5 yıldızlı otelin çatı kaplamasını uçurdu | Video
Antalya’da hortum 5 yıldızlı otelin çatı kaplamasını uçurdu | Video

Antalya’da hortum 5 yıldızlı otelin çatı kaplamasını uçurdu | Video

12.01.2023 | 12:14

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Antalya’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına Aksu ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını uçurdu. Kimsenin zararg örmediği olayda maddi hasar oluştu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dun sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Akşam saatlerinde etkili olan hortumda Aksu ilçesi Kundu Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin çatısının dış kaplaması uçtu. Kimsenin zarar görmediği olayda etrafa dağılan çatı kaplamaları için sabahın erken saatlerinde çalışma başlatıldı. Parçalanıp çevreye dağılan malzemeler görevli otel çalışanları tarafından toplanıp temizlik çalışması yapıldı.

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