Video Yaşam Antalya’da hortum dehşeti kamerada! Mağazanın camlarını bomba gibi patlattı | Video
Antalya’da hortum dehşeti kamerada! Mağazanın camlarını bomba gibi patlattı | Video

Antalya’da hortum dehşeti kamerada! Mağazanın camlarını bomba gibi patlattı | Video

12.01.2023 | 12:14

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Antalya’nın Aksu ilçesinde etkili olan hortum bir mağazanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda geçti. Görüntülerde hortumun mağaza camını adet bomba gibi patlattığı görüldü.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Antalya'da dun sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyunca hayatı adeta durma noktasına getirdi. Aksu ilçesinde etkili olan hortum ise 5 yıldızlı bir otelin çatı kaplamasını uçururken, çok sayıda işyerinin camını patlattı. Yaşanan dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hızla gelen hortumun işyerinin camını bomba gibi patlattığı görüldü. Ardından ise camlar sağa sola savruldu. Sabah işyerlerine gelen vatandaşlar ise camlarını temizleme telaşına duştu. Hortum dolayısı ile çok sayıda işyeri zarar gördü.

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