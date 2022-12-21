Antalya’da husumetli ev sahibi ile kiracının kavgası güvenlik kamerasında | Video

Antalya’da daha önce aralarında husumet bulunan ve birbirlerine bitişik evlerde yaşayan ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgada her iki tarafta darp edildiği iddiasıyla birbirinden şikayetçi oldu. Olay sonrası kavga her iki tarafın da darp raporu aldığı güvenlik kameralarına ise saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 13.50'de Tomalar Mahallesi 836 Sokak üzerinde bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, birbirleriyle bitişik müstakil evlerde oturan evlerin sahibi Muzaffer Erdem ve ailesi, yan taraflarındaki 3 yıllık kiracıları Hafise Kaynarca ile bir süredir problemler yaşamaya başladı. İki aile aralarındaki tartışmalar nedeniyle karakolluk olurken, kira ve dedikodu yüzünden ev sahibi ile kiracı arasında dün yine tartışma ve kavga yaşandı. Kavgada iki tarafta darp edildiğini öne sürerek birbirilerinden şikayetçi oldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Ev sahibi aileyle kiracı ailenin tartışma ve kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Hafize Kaynarca'nın kızı Nur Bahar S. ile Erdem ailesinin evler arasındaki paravandan sözlü tartışma içerisinde olduğu, Nur Bahar S'nin bir anda çığlık attığı gözlendi. Ardından Erdem ailesinin bahçeye girmesiyle tarafların sözlü tartışmasının kavgaya dönüştüğü de görüntülere yansıdı.

"KAFAMA GÖZÜME VURMAYA BAŞLADILAR"

Olay sonrası darp alıp aileden şikayetçi olan Hafize Kaynarca, ev sahibiyle evden çıkma konusunda sorunlar yaşadıklarını söyledi. Kaynarca "Biz ev yapacağız ve çıkacağız dediğimizde 'güle güle oturun' dediler. Ertesi gün ise 'ev yapmanızı bekleyemeyiz, kardeşim evlenecek o oturacak, çıkmanız gerekiyor' dediler. Apar topar çıkmayacağımızı söyledik. Tacizlere başladılar ve aramızda problemler yaşandı. Bunlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmuştuk. Son olayda dışarıda sesler duydum. İki evin arasında paravan vardı. Kızımla karşı taraf sözlü tartışıyorlardı. O sırada ev sahibinin elinde bir şey ile geldiğini görmüş. Kızımı içeriye sokmaya çalışırken, bahçe kapısından ev sahibi bizim bahçeye girdi. Merdivenlerden çıkıp kızıma doğru hücum etti, ben araya girince bu sefer bana saldırdı. Kafama gözüme vurmaya başladı. Onları uzaklaştırmaya çalıştım, o sırada karısı ve kızı geldi. Sürekli kendimi savunmaya çalıştım ama yere düştüm. Şikayetçi oldum, cezasını çekmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

EV SAHİBİ: "BİZ DE DARP EDİLDİK"

Kaynarca'nın suçlamalarını kabul etmeyen Muzaffer Erdem ise, zamanında ikaz etmelerine rağmen evden çıkmayı kabul etmediklerini ancak kavgaya sebep olan problemin bu olmadığını söyledi. Olay anında Kaynarca'nın kızının kendilerini tahrik ettiğini ileri süren Erdem, "Komşumuzun önünü kesip kendisi hakkında konuşulduğu için hakaretler etmiş. Bu sıra paravan arkasından sözlü tartışma yaşandı. Paravan arkasından 'polis' diye bağırıyordu kızı. Bahçeye ne oluyor diye gittim, kızın annesi bana 'gel gel' diyordu. O sıra kavga oldu. Bana tekme attı, üçümüz birden merdivenden aşağı indik. Hanım kafasını vurdu, kendisi de yüzüstü düşünce gözünü saksının dibine vurdu. O beni tutunca arbede yaşandı. Oraya vurmak için gitmedim. Bizden özür bekliyor. Evimi mahveden, evden çıkmayan onlar. Ben de şikayetçi oldum, biz de darp edildik. Bu şimdi olan bir olay değil, üç mahkememiz var bizim. Yine laf atar mı diye eve gitmeye vallahi korkuyorum. Kesinlikle kira olayı değil bu. Kira bile istemiyorum. Ben huzur istiyorum" dedi.