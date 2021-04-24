Video Yaşam Antalya'da iki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kamerada | Video

Antalya'da iki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kamerada | Video

Antalya'da iki grup arasındaki tekmeli, sopalı kavga kamerada | Video
24.04.2021 | 10:23

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Antalya’da bir apartman önünde iki grup arasındaki kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme tokat dövülen kişinin yüzünden çatalla yaralandığı ileri sürüldü.

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Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesindeki bir apartmanın girişi kapısı önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında kavga başladı. Cep telefonu kamerasına yansıya görüntülerde iki kişi yere yatırdığı kişiyi dakikalarla tekme tokat darp etti. Sopanın da kullanıldığı kavgada taraflar birbirleriyle kavgalarına kapı önünde devam etti. Kavgayı ayırmak isteyen kadınların, "Yapmayın, bırakın" sözleri kameralara yansıdı. Görüntülerdeki kırmızı tişörtlü kişi 3 kişinin saldırısı sonucu yere yatırılıp uzun süre sopada kullanılmak üzere darp edildi. Olayda bir kişinin yüzüne gelen çatal nedeniyle yaralandığı iddia edildi. Kavga anı olayın karşısındaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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