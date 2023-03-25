Antalya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı | Video 25.03.2023 | 12:36 Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Serik ilçesi D 400 karayolu sanayi kavşağında akşam saat 20:30 sıralarında meydana geldi. Murat A.'nın kullandığı otomobil ile Cengiz B.'nin kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü Murat A. yakınları tarafından hastaneye götürülürken, diğer otomobil sürücüsü Cengiz B.'nın depremzede olan ailesine iftar öncesi pide almak için yola çıktığı öğrenidi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Çarpmanın etkisiyle trafik ışıklarının da zarar gördüğü kaza sonrası, araçlar polis ve vatandaşların yardımıyla yoldan çıkartılarak, kısa süreli aksayan trafik tekrar açıldı.