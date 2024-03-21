Antalya'da iki tur teknesi alev alev yandı! Karadan ve denizden alevlere müdahale edildi | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan iki tur teknesinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle iki teknede çıkan yangın hem karadan hem denizden müdahaleyle söndürüldü.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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