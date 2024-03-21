Video Yaşam Antalya'da iki tur teknesi alev alev yandı! Karadan ve denizden alevlere müdahale edildi | Video
Antalya'da iki tur teknesi alev alev yandı! Karadan ve denizden alevlere müdahale edildi | Video

Antalya'da iki tur teknesi alev alev yandı! Karadan ve denizden alevlere müdahale edildi | Video

21.03.2024 | 09:53

Antalya’nın Alanya ilçesinde iskelede bulunan iki tur teknesinde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle iki teknede çıkan yangın hem karadan hem denizden müdahaleyle söndürüldü.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında Alanya Balıkçı Barınağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tur teknesinde çıkan henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın diğer tekneye sıçradı. İki teknedeki alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki teknedeki alevlere karadan itfaiye ekipleri, denizden de Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerini yangına müdahalesi sırasında kıyıdaki bir tekne, alevlerden etkilenmemesi adına güvenli yere çekildiği görüldü.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, teknelerden biri tamamen yanarken, diğeri ise kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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