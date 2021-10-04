Video Yaşam Antalya’da ilginç tartışma: ‘Ejder meyvesi’ meselesi karakolda son buldu | Video
Antalya’da ilginç tartışma: ‘Ejder meyvesi’ meselesi karakolda son buldu | Video

Antalya’da ilginç tartışma: ‘Ejder meyvesi’ meselesi karakolda son buldu | Video

04.10.2021 | 15:50

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Antalya’da bir kadınla bir gencin ilginç ejder meyvesi tartışması karakolda son buldu. Kovalamacayla başlayan tartışmada çığlıkların havada uçuşması ve ikilinin ellerinde cep telefonuyla birbirlerini suçlama anları görüntülere yansıdı.

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İlginç olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Muratpaşa ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi 1238 sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2017 yılında Fatma K, ile M. D. isimli kişi bir serada ortak ejder meyvesi üretim işine girdi. İddiaya göre, 10 Haziran 2021 tarihinde M. D.'nin oğlu olduğunu söyleyen Doğan T. seraya gelip Fatma K'nin ödeme yapmadığını iddia ederek işin başına geçti. O tarihten bu yana ikili arasında ejder meyvesi ve sera konusunda tartışma yaşandığı ileri sürülürken, geçtiğimiz gün cep telefonu kamerasına yansıyan ilginç tartışma ortalığı karıştırdı.

"LÜTFEN YAKLAŞMA, KORKUYORUM"
Birbirlerini cep telefonu kamerasıyla kayda alan ikiliden, Doğan T., Fatma K'nın yanına giderek, "Şuanda can güvenliğim yok ve elinde çapayla bekleyen bir insan var. Ben meyveleri alacağım, can güvenliğim olmadığı için görüntü alıyorum. Şimdi alıyorum meyveleri ama korkuyorum. Aynı zamanda buranın sahibi babamla da iletişime geçtim. Bana yaklaşıyor. Lütfen yaklaşma, korkuyorum" sözleri sarf etti. Ardından üzerine doğru 'İmdat' çığlıklarıyla koşan Fatma K'dan kaçmaya başlayan Doğan T'nin polis yok mu?' sözleri de görüntülere yansıdı.

"BEN DE ÇOK KORKUYORUM"
Aynı anda Doğan T.'yi kayda alan Fatma K'nın cep telefonu görüntülerinde ise, "Ben de çok korkuyorum. Şikayetçi oldum kendisinden" dedikten sonra çığlık atarak Doğan T.'nin üzerine doğru koştuğu görüldü.

Ardından Fatma K ile Doğan T, polise giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olay sonrası İhlas Haber Ajansına konuşan Fatma K, 2017 yılında M. D. isimle kişiyle ortaklaşa hobi bahçesi işine girdiklerini, ardından 2019 yılında M. D.'nin kendisine işi yapmayacağını söyleyerek maddi desteği kestiğini ve kendi imkanlarıyla bahçeyi geliştirmeye devam ettiğini söyledi. M. D. ile Nisan ayında tekrar birlikte çalışmaya başladıklarını aktaran Fatma K., Doğan T. ile o zaman tanıştıklarını ve M. D.'nin Doğan T.'yi kendisine oğlu olarak tanıttığını belirtti.

"SÜREKLİ BENİ KAYDA ALIYORDU"
Fatma K., Doğan T.'nin daha önce bir çok kez kendisini video ile kayda aldığını ve kendisine sürekli mobing uyguladığını ileri sürdü. Fatma K, "Sürekli kayda alıyor, benim memurluğumdan dem vurup, 'sizi memurlarınızdan attırırım' gibi tehditler savuruyor. Neden böyle bir şey yaptığını anlamadım. Beni dolandırıcı demiş ama orada yaşayan birilerini nasıl dolandırabilirim? Bir gün öncesi yine kayda alıyordu. Sürekli şikayetçi oldum bu kişiden" ifadelerini kullandı.

"MEYVELERİ ALINCA CİNNET GEÇİRDİM"
Olay anını anlatan Fatma K., "Videodan önce geldi, kamera kaydına alacağını söyledi. Ben o sıra polisi bekliyordum. Masada oturuyordum. O anda, 'çalmış olduğu meyveleri alıyorum' dedi. O meyveleri İstanbul'daki çocuklarıma götürecektim. Onu alıp koşmaya başladı. O anda hangi anne olsa aynı şeyi yapar. Çocuklarıma götürecek olduğum meyveyi alıp koşturunca, sinir krizi geçirdim ve arkasından koşmaya başladım. Cinnet geçirdim o an, ne dediğimi bilmiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben aslında çok sakin birisiyim ama ilk defa bu kadar kendimden geçtiğimi ve bağırdığımı hatırlıyorum" diye konuştu.

"BEN TELEFONLA TACİZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİM"
Taciz konusunun yanlış anlaşıldığını da sözlerine ekleyen Fatma K, "Ben orada sadece telefonla taciz ettiğini söyledim. Orada yanlış anlaşılma var. 'İmdat, yetişin bakın yine telefonla taciz ediyor' diye bağırdım. Bundan sonrasını hukuk çözecek. Ben adalete güveniyorum. Yalnız yaşayan bir kadın üzerine oynanan mobing var. Ben sonuna kadar hakkımı savunacağım" dedi.

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