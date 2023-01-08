Video Yaşam Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video
Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video

Antalya'da iş yerine tüfekli saldırı: Şahsın kaçışı kameraya yansıdı | Video

08.01.2023 | 15:06

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Antalya'nın Gazipaşa İlçesinde bir iş yerine av tüfeğiyle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği olayla ilgili, geniş çaplı araştırma başlatıldı. Şüpheli şahsın kaçışı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Olay,dün gece saat 00.40'da İstiklal Mahallesi'nde bulunan Gazipaşa Şehirlerarası Otobüs Terminali arkasındaki bir iş yerinde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kapüşonlu ve maskeli bir şahıs, F.K.,B.Y. ve F.K. isimli vatandaşlara ait olan iş yerinin önüne geldi. Üstünde bulunan tüfeği çıkarıp iş yerine yakın mesafeden ateş eden şahıs, hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sabah iş yerine gelen iş yeri sahipleri, camın kırık olduğunu fark edip polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Silahlı saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğini tespit etmek amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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