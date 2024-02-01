Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı | Video
Antalya’nın Serik ilçesinde bir otelin inşaatında çalışan işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. İşçilerin yemek molasındayken çıkan yangında yaralının olmadığı öğrenilirken, 10 konteyner ise küle döndü.
Konteynerlerde kalan işçiler ise, yemek molasındayken bir anda yangın çıktığını ve bazılarının eşyalarını son anda kurtarabildiğini söyledi.
Yaklaşık 500 kişinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangınla ilgili polis inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:13
‘Ormanın Hayaleti’ olarak bilinen vaşak Sivas'ta görüntülendi | Video 01.02.2024 | 16:48
01:08
Oturduğu apartmanın önünde cesedi bulundu | Video 01.02.2024 | 15:45
00:22
Antalya'da minibüs ile iki kamyonetin çarpıştığı feci kaza kamerada | Video 01.02.2024 | 16:43
03:23
00:21
Ramazan Pişkin'in katil zanlısı Beyoğlu'nda yakalandı | Video 01.02.2024 | 14:54
00:17
Çember Operasyonu'nda 138 kişi yakalandı | Video 01.02.2024 | 15:24
02:47
Antalya’da işçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı | Video 01.02.2024 | 15:23
00:41
Bursa'da dehşet anları kamerada: Husumetlisine kurşun yağdırdı | Video 01.02.2024 | 15:24
01:05
Kilise saldırısının faili teröristlerin kaçış anı ortaya çıktı | Video 01.02.2024 | 14:48
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:54
00:12
02:23
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar | Video 01.02.2024 | 14:29
01:33
Boşandığı eşini iş çıkışında bıçaklayan eski koca tutuklandı | Video 01.02.2024 | 14:20
02:01
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık serbest bırakıldı | Video 01.02.2024 | 13:04
02:59
Konya'da böcek ilacı faciasına neden olan kiracı gözaltına alındı | Video 01.02.2024 | 13:53
01:19
Nevşehir'de uyuşturucu ticaretine 25 gözaltı | Video 01.02.2024 | 13:37
01:17
Ankara'dan İstanbul'a giden 5 kişi kavgaya karıştı | Video 01.02.2024 | 13:00
02:48
Kendisine baktı diye motosikletliyi yolda sıkıştırdı | Video 01.02.2024 | 12:22
03:07