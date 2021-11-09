Antalya'da işyeri önündeki bıçaklama kamerada

Antalya'da kafe işletmecisi Levent Türkdoğan (53), işyerinin önünde tartıştığı Barış K.'nın (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Türkdoğan'ın bıçaklanma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 30 Ekim Cumartesi akşamı Muratpaşa ilçesi Tarihi Kaleiçi Yat Limanı'ndaki Selçuk Mahallesi'nde yaşandı. Uzun süredir kafe işletmeciliği yapan Levent Türkdoğan, işyerini kapatmaya hazırlandığı sırada 3 kişi geldi. Gruptan Barış K. ile Türkdoğan bir süre konuştu. Aralarındaki konuşmanın tartışmaya dönüşmesi sonrasında Barış K., elindeki bıçakla Türkdoğan'a saldırdı.



Barış K., Türkdoğan'ın boğazını ve vücudunun farklı yerlerini bıçaklarken, çevredekiler olaya müdahale etti. Barış K. olay yerinden kaçarken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Antalya ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Türkdoğan'ın tedavisi yoğun bakımda devam ederken, olay yerinden kaçan Barış K., kısa süre sonra yakalaarak tutuklandı.



Bıçaklı saldırı anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde Barış K. ile Türkdoğan'ın bir süre konuştuğu, ardından Barış K.'nin belindeki bıçağı alıp Türkdoğan'a savurduğu ve vücudunun farklı yerlerine sapladığı, ardından olay yerinden kaçışı görülüyor.