Antalya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu | Video

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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu madde kullanan kişi ve kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda 6 gram metamfetamin, 1 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi yakalandı.
Gözaltına alınan U.B. hakkında uyuşturucu kullanma ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapıldı.