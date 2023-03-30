Antalya’da kamyonetin çarptığı anne ve oğlu hastanelik oldu | Video 30.03.2023 | 16:08 Manavgat’ta resmi kuruma ait kamyonetin yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta savrularak kafasından yaralanan kadına ve oğluna ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, olay yerindeki bir vatandaş ise kan görünce baygınlık geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Antalya Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yapay şelale kavşağından Hastane Caddesine gitmekte olan Ali Rıza Karatopuk'un kullandığı resmi bir kuruma ait kamyonet, Hastane Caddesi girişinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yayalara çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve yere çarpmak suretiyle kafası yarılan Fatma Ede ve oğlu olduğu belirlenen Arif Ede'nin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşlar, ellerindeki poşet ve çantalarla yaralıları güneşten korumaya çalıştılar. O sırada olay yerinde bulunan bir vatandaş ise kan görünce baygınlık geçirdi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı uzun süre araç trafiğine kapanan Hastane Caddesi yaralıların hastaneye götürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Diğer taraftan kaza yapan kamyonetin yeşil ışıkta geçtiği, yayaların ise kendilerine kırmızı yanarken karşıya geçmeye kalkıştığı belirlendi.