Video Yaşam Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video

Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video

Antalya'da kan donduran cinayet! Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar | Video
07.04.2021 | 16:02

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Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde 1,5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki bir kişinin cesedi, müstakil evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Ekipler parçalar halindeki cesedin kaybolan kafasını bulmak için ise didik didik arama yaptı.

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Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesinde yaşayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'den haber alamayan Diyarbakır'daki anne Sultan Akhan, 13 Ocak 2020 tarihinde Silvan Emniyet Müdürlüğüne oğlu hakkında kayıp başvurusu yaptı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği Eken'i bulmak için aramalar yapıldı. Eken'in öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince kurulan özel ekip, güvenlik kamerası ve cep telefon kayıtlarını incelemeye aldı.

Kayıtlardan Süleyman Eken'in en son kadın kuaförü O.Y. ve kardeşi M.Y, ile görüştüğünü belirleyen ekipler, incelemelerini bu yöne doğru kaydırdı. Ekipler Eken'in telefon sinyalinin son olarak Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi 412 Sokak'taki müstakil evden geldiğini de tespit etti. Anneleriyle yaşadığı belirtilen O.Y ve M.Y, kardeşlerin evinin çevresinde arama yapıldı, iş makineleriyle kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile yapılan aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Polis ekipleri, itfaiyenin desteğiyle çukurdan cesedin parçalarını çıkardı. Cesedin kafasına ulaşamayan ekipler, evin karşısındaki ormanlık alan kenarındaki toprak yığınlarında ve makilik alanda iş makinesiyle arama yaptı. Diğer taraftan bir iş makinesi de evin bahçesindeki çukurda kafayı aramaya devam etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin arsından cesed Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Eken'in, yaklaşık 6 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden öldürüldüğü ileri sürüldü.

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