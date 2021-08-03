Antalya'da katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nda geriye kalan görüntüler yürekleri burktu
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Antalya'da katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan tarafından vahşice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan geriye yürekleri burkan bu görüntüler kaldı...