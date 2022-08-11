Antalya'da Kekova Adası'na bırakılan 160 düzensiz göçmen yakalandı | Video

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Antalya’nın Demre ilçesindeki Kekova Adası'nda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemlerin bitmesinin ardından, Antalya İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.