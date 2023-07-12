Video Yaşam Antalya’da kiracı gence “ucuz kira” dayağı | Video
Antalya’da kiracı gence “ucuz kira” dayağı | Video

Antalya’da kiracı gence “ucuz kira” dayağı | Video

12.07.2023 | 12:18

Antalya’da oturduğu evden çıkmadığı için ev sahibi ve çocukları tarafından darp edilerek burnu kırıldığını söyleyen Erkan Koca, “Bin 1250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Ben korkuyla yaşıyorum” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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Olay, 4 Temmuz günü Kepez ilçesi Gülveren Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; apartmanda 3 yıldır oturan Erkan Koca (26), olay günü işe gitmek üzere hazırlanırken bu sırada adrese ev sahibi M.D. ve çocukları A.D. ve T.D., geldi. İddiaya göre; ev sahibi ile Koca arasında evden "Ne zaman çıkacaksın" tartışması başladı. Tartışma ardından kavgaya dönüştü. Erkan Koca, yaşanan kavgada şahısların kendisini saçından tutarak yumruklarla darp ettiğini söyledi. Koca olayın ardından polis merkezine giderek şahıslardan şikayetçi oldu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan kontrollerinde ise burnunda kırıklar olduğu tespit edildi.

"ZORLA ÇIKARTMAYA ÇALIŞTILAR, TEKME TOKAT VURUP SAÇLARIMDAN GERİ ASILDILAR"
Olay anını anlatan Koca, "3 yıldır kirada oturuyorum. Bin 1250 TL kira veriyordum. Daha önce de az kira veriyorum diye elektrik tesisatı parçaladılar. Olay günü ben işe gitmek için hazırlık yapıyordum, ansızın eve geldiler. Açık olan kapımı kapatamadım, ev sahibim ve iki oğlu geldi. Sonra darp ederek bu hale getirdiler. Zorla çıkartmaya çalıştılar, tekme tokat vurup saçlarımdan geri asıldılar. Ben şikâyetçi oldu. Bu şahıslar dışarıda gezmeye devam ediyorlar. Ben korkuyla yaşıyorum" dedi.

"ARAÇTAN ÇUVAL GETİREREK EŞYALARIMI İÇERİSİNE DOLDURDULAR"
Evin içerisinde kendisine zorla imza attırıldığını leri süren Koca, "Kendi rızamla çıkıyorum yazdırıp imza attırdılar. Bunun geçerliliği yok diye biliyorum. Ben evde kalamıyorum. Olay günü zorla dışarı attılar. Araçtan çuval getirerek eşyalarımı içerisine doldurdular. Maddi ve manevi olarak zarar gördüm. Burnumda şu an kırık var. Sağ kolumda hasar var. Tekrardan ameliyat olma durumum var. Ben onların dışarıda rahat gezmesini istemiyorum. 10 bin TL kira versem benim oturmama izin verirlerdi. Geçen yıldan bu yana tehdit ediliyordum" dedi.

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