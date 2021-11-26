Antalya'da kız arkadaş tartışmasında silahlar konuştu: 2 yaralı | Video

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde kız arkadaş yüzünden çıkan tartışmada, 2 kişiyi bacaklarından silahla yaraladığı iddia edilen 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Sorgun Mahallesi, Sorgun Bulvarı 8011 sokak üzerinde yaşandı. Kız arkadaş yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın büyümesi ve taraflardan birisinin silahla diğer tarafa ateş etmesi sonucu O.A. sağ bacağından B.O. sol bacağından yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. İş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelilerin kaçtığı aracı ve şahısların kimliğini belirleyen ekipler, Y.A., A.B. ve G.G.'yi kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.B. ve G.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Y.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L tipi Cezaevine gönderildi.
Olay anı ve şüphelilerin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.