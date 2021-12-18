Video Yaşam Antalya'da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu
Antalya'da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu

Antalya'da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu

18.12.2021 | 15:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu 01:13
Antalya'da kızını döverek öldürdüğü iddia edilen baba, cezaevinde ranzasına asılı bulundu 18.12.2021 | 15:41
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti 00:43
Gaziantep’te kimlik göstermeyen hasta yakınları sağlıkçıları darp etti 18.12.2021 | 15:36
SON DAKİKA: Bursa’daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 01:59
SON DAKİKA: Bursa'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı! 18.12.2021 | 13:46
Diyarbakır’da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 02:39
Diyarbakır'da eve gelmeyen kızını saçından tutup götürmek isteyen anne kamerada 18.12.2021 | 12:45
SON DAKİKA:  Van’da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 03:40
SON DAKİKA:  Van'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 18.12.2021 | 13:00
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 01:06
İzlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdüler! Polis tek tek tespit etti 18.12.2021 | 12:48
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 01:19
Fransa’da yaşayan iş adamını ‘Hamileyim’ diyerek dolandıran kadın ve çetesi yakalandı 18.12.2021 | 11:42
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 00:50
Telefonla konuşuyormuş gibi yaptı, tüp çalıp kayıplara karıştı 18.12.2021 | 11:42
İstanbul’da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 00:25
İstanbul'da konum bahanesiyle müşterinin telefonunu çalan taksici kamerada 18.12.2021 | 11:44
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 03:08
Katiline kapıyı böyle açmış... Kuyumcu cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı 18.12.2021 | 10:24
İstanbul Sarıyer’de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı 01:18
İstanbul Sarıyer'de dehşet anları! Park yeri yüzünden böyle kurşun yağdırdı 18.12.2021 | 10:24
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı 00:24
Makyaj yaparken yanaştı! Çantasından cep telefonunu çaldı 18.12.2021 | 11:13
Manisa’da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada 00:11
Manisa'da kız öğrencilerin tekme tokat feci kavgası kamerada 18.12.2021 | 09:33
İstanbul Bağcılar’da bir binanın çatısı alev alev yandı 03:23
İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısı alev alev yandı 18.12.2021 | 09:26
Bursa Uludağ yolu çarpışan otolara döndü 01:51
Bursa Uludağ yolu çarpışan otolara döndü 18.12.2021 | 09:26
Sivas’ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video 00:29
Sivas'ta şehir merkezine yılın ilk karı düştü: Üniversite öğrencileri kar sevincini halay çekerek yaşadı | Video 18.12.2021 | 00:51
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokerinde yanıldı! | Video 03:06
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vurdu! Kim Milyoner Olmak İster’de seyirci jokerinde yanıldı! | Video 18.12.2021 | 00:06
Kanser hastalarını mağdur ettiler! | Video 00:22
Kanser hastalarını mağdur ettiler! | Video 17.12.2021 | 22:36
Kuyumcuda soygun girişimi: İş yeri sahibi öldürüldü | Video 00:34
Kuyumcuda soygun girişimi: İş yeri sahibi öldürüldü | Video 17.12.2021 | 22:35
Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar | Video 00:36
Telefonu böyle çaldı... Kısa sürede yakaladılar | Video 17.12.2021 | 21:14

Antalya'da 3 aylık kızı Elif Ada Topçu'yu döverek öldürdüğü iddia edilen baba Mustafa Gaffar (24), tutuklu olduğu cezaevinde çarşafla ranzasına asılı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen 14 Kasım'da Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede oturan Beyza Nur Erol (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar, akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Gaffar, Beyza Nur Erol'u darbedip, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı, telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan çiftin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa Gaffar, bebeğin başına tokat attı. Mustafa Gaffar ile Beyza Nur Erol, rahatsızlanan minik Elif Ada'yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Ertesi gün saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden anne Erol, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Morga kaldırılan Elif Ada'nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, Mustafa Gaffar'ın, susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Gaffar, tutuklanarak Antalya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


Bu sabah koğuşuna giren cezaevinin infaz koruma memurları, Mustafa Gaffar'ı çarşafla ranzaya asılı olarak buldu. Görevliler tarafından yapılan incelemede tutuklu Gaffar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA