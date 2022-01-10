Antalya'da konvoy terörü pes dedirtti | Video

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde onlarca araçtan oluşan düğün konvoyu, ilçenin adeta altını üstüne getirdi. Seyir halindeki otomobillerin tavan ve kaputuna oturup, kavşaklarda kontak kapatarak dakikalarca oynayan davetliler, kendilerini uyaran sürücülerin üzerine yürüyüp saldırmaya kalktılar. Konvoya katılan araçları belirleyen polis, tamamına para cezası uyguladı.