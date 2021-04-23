Antalya'da korku dolu anlar! Alev alev yandı
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Yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Toptancı Hali yakınlarında meydana geldi. Üzerinde traktör bulunan çekici, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle ön kısmından alev aldı. Çekicinin yandığını gören sürücü aracı durdurup indi. Çekici sürücüsü ve çevrede bulunanlar yangını söndürmek istese de alevlerin büyümesinden dolayı müdahale edemedi. Yapılan ihbarla kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında, çekicinin ön kısmı kullanılamaz hale geldi.