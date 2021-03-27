Antalya'da korku dolu anlar! Havai fişekli, silahlı konvoy kamerada...

Antalya'da havai fişekli, silahlı konvoy korku dolu anlar yaşattı! Arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüs pandemisinde sokak kısıtlamasına rağmen araç konvoyu yaptı, otomobil kenarından sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti.

İçişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs pandemisi kapsamında akşam 21.00'den sonra sokak kısıtlama genelgesi, maske, mesafe ve hijyen uyarıları, asker konvoylarına getirilen kısıtlamalar Antalya'da yine ihlal edildi. Önceki gün Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde havai fişekli asker eğlencesi yapılması tepki çekerken dün gece yine Antalya'da bu kez silahların ve araç konvoylarının eklendiği asker eğlencesi yapıldı. Arkadaşını Samsun'a vatani görevi için yolcu eden Antalyalı gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısıtlamaya rağmen konvoy yapan gençler, araç üzerinden sarkıp silahlarıyla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişekler patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.



Antalyalı gençlerin silahlarını kontrolsüzce ateş etmeleri de cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.