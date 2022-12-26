Antalya'da korku dolu anlar: Yanan evlerini gözyaşlarıyla izlediler! | Video

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ANTALYA'da Hasan Hüseyin ve Sevcan Köpük çifti, evlerinin balkonunda çıkan yangının haberini çocuklarını hastaneden geri getirirken eczanede aldı. Balkondaki elektrikli köz makinesinden çıktığı değerlendirilen yangında maddi hasar meydana geldi.
Ev sahipleri Hasan Hüseyin ve Sevcan Köpük çiftinin, çocuklarını okuldan aldıktan sonra hastaneye gittiği, evlerinde yangın çıktığını hemen arka sokaktaki eczanede oldukları sırada öğrendikleri kaydedildi. Haber aldıktan sonra çocuklarıyla oturdukları binaya gelen Hasan Hüseyin Köpük yukarıya çıkarken, eşi Sevcan Köpük ile 2 çocuğu gözyaşlarıyla söndürme çalışmalarını izledi.
Hasan Hüseyin Köpük, Hastaneye ve okula gittik. Sonra arka sokakta yer alan eczaneye geldik. O esnada komşular arayarak 'Eviniz yanıyor, itfaiye geldi' diye haber verdi. Biz de hemen geldik. Balkondan çıktığı söylendi. Isıtıcı vardı ama kapalıydı muhtemelen şase yaptı. Yangın balkondan içeri girmedi. Balkonda çıkmış olması büyük hasarı önlemiş oldu dedi.