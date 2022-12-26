Antalya'da korku dolu anlar: Yanan evlerini gözyaşlarıyla izlediler! | Video

ANTALYA'da Hasan Hüseyin ve Sevcan Köpük çifti, evlerinin balkonunda çıkan yangının haberini çocuklarını hastaneden geri getirirken eczanede aldı. Balkondaki elektrikli köz makinesinden çıktığı değerlendirilen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 806 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Balkondan duman ve alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ile ev sahipleri Hasan Hüseyin ve Sevcan Köpük çiftine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri çalışmalarına başlarken, balkondaki elektrikli köz makinesinden çıktığı değerlendirilen yangın yarım saatlik çalışmayla söndürüldü.Ev sahipleri Hasan Hüseyin ve Sevcan Köpük çiftinin, çocuklarını okuldan aldıktan sonra hastaneye gittiği, evlerinde yangın çıktığını hemen arka sokaktaki eczanede oldukları sırada öğrendikleri kaydedildi. Haber aldıktan sonra çocuklarıyla oturdukları binaya gelen Hasan Hüseyin Köpük yukarıya çıkarken, eşi Sevcan Köpük ile 2 çocuğu gözyaşlarıyla söndürme çalışmalarını izledi.Hasan Hüseyin Köpük, Hastaneye ve okula gittik. Sonra arka sokakta yer alan eczaneye geldik. O esnada komşular arayarak 'Eviniz yanıyor, itfaiye geldi' diye haber verdi. Biz de hemen geldik. Balkondan çıktığı söylendi. Isıtıcı vardı ama kapalıydı muhtemelen şase yaptı. Yangın balkondan içeri girmedi. Balkonda çıkmış olması büyük hasarı önlemiş oldu dedi.