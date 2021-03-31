Antalya'da korkutan hortum kamerada
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Manavgat'ın Çenger ve Kızılot mahalleleri arasında denizde saat 14.00 sıralarında hortum çıktı. Kıyıya yaklaşık 500 metre uzaklıkta oluşan hortum bir süre su yüzeyinde ilerledi. Bir ara kıyıya kadar yaklaşan hortum daha sonra ortadan kayboldu. Alanya- Manavgat karayolunda araçlarıyla ilerleyenler de hortumu cep telefonlarıyla görüntüledi.