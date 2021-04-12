Video Yaşam Antalya'da kümeste kan donduran esrarengiz olay! İple asılı halde ölü bulundu...

Antalya'da kümeste kan donduran esrarengiz olay! İple asılı halde ölü bulundu...

Antalya'da kümeste kan donduran esrarengiz olay! İple asılı halde ölü bulundu...
12.04.2021 | 12:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya'da kümeste kan donduran esrarengiz olay! İple asılı halde ölü bulundu... 02:42
Antalya'da kümeste kan donduran esrarengiz olay! İple asılı halde ölü bulundu... 12.04.2021 | 12:32
İnternetten araba satanları 1.5 Milyon TL. dolandırdılar | Video 03:37
İnternetten araba satanları 1.5 Milyon TL. dolandırdılar | Video 12.04.2021 | 12:49
İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası 01:00
İstanbul'da yakalanan Cihangir sapığından şok 'cinsel istismar' iddiası 12.04.2021 | 12:32
Müge Anlı'da SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında vahşi işkence ve skandal cinayet iddiasına suç duyurusu! 16:25
Müge Anlı'da SON DAKİKA: Müge Anlı canlı yayınında vahşi işkence ve skandal cinayet iddiasına suç duyurusu! 12.04.2021 | 12:29
Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı | Video 03:19
Sokak ortasında öldüresiye dövülen Emriye Metoğlu: "Senaryolar üzerine kendisini savunmaya çalıştı" | Video 12.04.2021 | 12:24
Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis | Video 02:12
Avcılar’da sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayan sanığa 15 yıl hapis | Video 12.04.2021 | 12:09
Sultanbeyli’de acil girişine park eden sürücü ambulansa zor anlar yaşattı | Video 01:36
Sultanbeyli’de acil girişine park eden sürücü ambulansa zor anlar yaşattı | Video 12.04.2021 | 12:09
Kabine toplantısı için geri sayım: Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? | Video 01:17
Kabine toplantısı için geri sayım: Yeni tedbirler alınacak mı, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? | Video 12.04.2021 | 09:54
Van'daki yangından geriye yürekleri yakan bu görüntüler kaldı... 03:35
Van'daki yangından geriye yürekleri yakan bu görüntüler kaldı... 12.04.2021 | 11:26
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video 03:11
Süratli giden sürücü çarptığı duvarı parçaladı. İnanılmaz kaza kamerada | Video 12.04.2021 | 11:33
Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video 02:10
Bursa'da güvercin kavgası kanlı bitti | Video 12.04.2021 | 11:16
Bahçelievler’de taşlı, sopalı, bıçaklı meydan muharebesi kamerada | Video 00:53
Bahçelievler’de taşlı, sopalı, bıçaklı "meydan muharebesi" kamerada | Video 12.04.2021 | 11:16
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video 00:28
‘Anne’ dedi, kesilmekten kurtuldu | Video 12.04.2021 | 11:34
Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti 00:34
Bursa'da kısıtlamada parkta toplanan gençler kavga etti 12.04.2021 | 11:07
İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 01:15
İstanbul Şişli'de restoranda hırsızlık yapan yabancı uyruklu kadınlar kamerada 12.04.2021 | 11:07
İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada 02:55
İstanbul Ümraniye'de otomobile balıklama atlayan hırsız kamerada 12.04.2021 | 09:59
İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada 04:35
İstanbul Sarıyer'de dehşet! İETT otobüsü şoförüne bıçaklı mermerli saldırı anı kamerada 12.04.2021 | 11:04
Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 05:02
Tartıştığı adama sıktı, kavgayı ayıran vuruldu. Dehşet anları kamerada | Video 12.04.2021 | 10:43
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 03:04
Motosikletli kuryenin ölümden döndü. Vicdansız sürücü çarpıp kaçtı | Video 12.04.2021 | 10:43
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 24:50
Müge Anlı canlı yayın izle! 12 Nisan 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'da flaş açıklama: 21 Milyon TL'yi geçti! 12.04.2021 | 10:33

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, kümes içerisinde kazlarından birini boynundan iple asılmış halde bulan İbrahim Yıldırım (45), husumetlisi olduğu komşusu tarafından hayvanın telef edildiğini ileri sürdü. Yıldırım, ?Bize bir şey yapamadığı için gözdağı vermek istiyor. Diğer hayvanlarıma da bir şey yapmasından korkuyorum" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Döşemealtı ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İbrahim Yıldırım ile komşusu arasında, çöp konteyneri ile beslediği tavuk ve kazlardan dolayı husumet oluştu. Geçen cumartesi günü sabah saatlerinde hayvanlarını beslemek için kümese gelen Yıldırım, bir kazının boynundan iple asılarak telef edildiğini gördü. Neye uğradığını şaşıran Yıldırım, jandarmaya şikayetçi oldu.


'BİZE BİR ŞEY YAPAMADIĞI İÇİN HAYVANLARIMA YAPIYOR'
Hayvanını telef edenin komşusu olduğunu ileri süren Yıldırım, ?Cumartesi sabah kalktığımda kazı burada asılı şekilde buldum. Komşumun yaptığından şüpheleniyorum. Böyle canilere, böyle vicdansız insanlara aman vermeyelim. Diğer hayvanlarıma da bir şeyler yapacak diye korkuyorum. Gece gündüz uyku tutmuyor. En sonunda kamera taktırmaya karar verdim. Bize bir şey yapamadığı için hayvanlarıma yapıyor. Gözdağı vermek istiyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA