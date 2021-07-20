Video Yaşam Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu!

Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu!

Antalya'da kurt saldırısında parmağı kopan çobanın mucizevi kurtuluşu!
20.07.2021 | 12:43

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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde kurt saldırısına uğrayan çoban Mesut Şahin'in sağ el serçe parmağı koptu. Hastanede tedaviye alınan Şahin, "Yerden taş alıp burnuna vurunca bıraktı. Taşı vurmasam belki de beni öldürecekti" dedi.

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Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesine bağlı Akkoç Mahallesi Kargın mevkiinde meydana geldi. Çoban Mesut Şahin, hayvanlarını otlattığı sırada çalılıkların arasından çıkan kurdun saldırısına uğradı. Yere düşen Şahin, kurtla uzun süre mücadele etti. Şahin, yerden aldığı taşla başına vurduğu kurdu uzaklaştırdı. Sağ el serçe parmağı kopan çeşitli yerlerinden yaralanan Şahin, mahalle muhtarı kuzeni Osman Şahin'i arayıp yardım istedi. Muhtar Şahin'in kendi aracıyla ilçedeki hastaneye getirdiği Mesut Şahin, ilk müdahalenin ardından kuduz takibi ve aşısı için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Geçmişte yaklaşık 20 hayvanını kurtların telef ettiğini söyleyen Mesut Şahin, ?Hayvanlarımın başında beklerken kurt çalıların arkasından çıkarak birden bana saldırdı. Bacaklarını üzerime atarak beni yıktı. Parmağımı kopardı, elimi ve ayağımı yaraladı. Olay 10 saniye içinde oldu. Yerden taş alıp burnuna vurunca bıraktı. Taşı vurmasam belki de beni öldürecekti" dedi.


Mahallelerinde yıllardır bu sorunun yaşandığını, hayvan üreticilerinin çaresiz olduğunu söyleyen muhtar Osman Şahin ise ?Çoğaldıkça artık vatandaşa da saldırmaya başladılar. Buna bir çözüm bulunsun" diye konuştu.

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