Antalya'da kuzen dehşeti! Defalarca böyle bıçakladı | Video 15.03.2023 | 12:35 Antalya’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç, teyzesi ve üç kuzenini bıçakladı. Feci olayda 10 yaşındaki kuzen hayatını kaybederken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Bıçaklama anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Polisi alarma geçiren olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1218 sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 3'ncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğunu öğrenilen Yunus E. Ş. (30), henüz bilinmeyen bir nedenle önce apartman girişinde kuzenleri Tayfun (29) ve Ferdi Gebeş'i (33) bıçakladı. Ardından karşı dairede oturan teyzesi ve kuzenlerinin bulunduğu daireye girerek teyzesi Nurten Gebeş (60) ve kuzeni Alparslan Gebeş'i (10) bıçakladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

10 YAŞINDAKİ ALPARSLAN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekipler, daireye itfaiye merdiveni yardımıyla çıktı. Sağlık ekipleri, Alparslan Gebeş ve Nurten Gebeş'i ambulansla hastaneye kaldırırken, diğer yaralılar Ferdi ve Tayfun Gebeş de kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan 10 yaşındaki Alparslan ise hastaneye hayatını kaybetti.

Olay sonrası şüpheli, ikinci kattaki başka bir dairede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ekip otosuna bindirilip polis merkezine götürüldü.Şüpheli polis otosuna götürülürken saldırıya uğraşanların yakınları tepki gösterdi Saldırganın üzerine yürüyen yakınlarına polis engel oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yunus E. Ş.'nin önce asansör girişinde bekleyip, ense tarafında sakladığı bıçağı çıkarıp kuzenini sırtından bıçaklaması ve ardından iki kuzenini apartman girişinde defalarca bıçaklaması yer aldı. Görüntülerin devamında ise, çevreden bir kişinin yardıma gelmesi yer aldı.