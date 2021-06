Antalya'da makaslı cinayet kamerada | Video

Antalya’da bir kişinin arkadaşının makas saplanarak öldürülme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864 Sokak'ta meydana gelen olayda, galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Ürey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. (42) ile tartışmaya başladı. Sokağa taşan tartışmada Ömer D, elindeki makası Üzeyir Ürey'in göğsüne sapladı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer D, ise yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. İfade işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevkedilmesi bekleniyor. Öte yandan Ömer D, ile Üzeyir Ürey'in hem arkadaş hem de uzaktan akraba oldukları zamanlarının büyük bölümünü birlikte geçirdikleri öğrenildi.

Olay öncesi ve sonrası yakındaki bir müstakil evin güvenlik kamerasına yansıdı. Sokak ortasında lüks otomobilin önünde 4 kişinin yer aldığı, bu arada Üzeyir Ürey'in bu kişilerin arasında biranda yere yığıldığı anlar yer aldı. Yerdeki Ürey'in elini vatandaşların tutması ve kaldırmaya çalışmaları an be an kameraya yansıdı.