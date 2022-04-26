Antalya'da motosikletin ön tekerleğini kaldıran sürücüye şok! Ardında böyle koştu...
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün seyir halindeyken ön tekerini kaldırdığı plakasız motosiklet, sürücünün altından fırlayıp yolda sürüklendi. Yere düşüp kalkan motosiklet sürücüsünün sürüklenen motosikletin peşinen koştuğu o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken motosikletini alıp kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü, çarptığı park halindeki otomobil sürücüsü yakaladı.
Yol kenarında bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletin sürüklenmesi sırasında ayakta kalan motosiklet sürücüsünün motosikletin arkasından koştuğu, motosikleti alıp gideceği sırada, motosikletin tamponuna çarptığı park halindeki otomobilin sahibinin koşarak motosiklet sürücüsünü yakaladığı görüldü.
Motosikleti alıp kaçmak istedi
Kazanın meydana geldiği yerde erkek kuaför salonu bulunan Murat Özer "Saat 21.30 sıralarında müşterilerimle ilgilendiğim sırada dışarıdan gelen sese koştuk. Motosikletin yerde sürüklendiğini, arkasından da bir kişinin koştuğunu gördük. Müşterim kaçmaya çalışan motosiklet sürücüsünü yakasından tutup bırakmadı. Aracına verdiği zararı karşılayacağını söyleyince bıraktı. Kazayı yaralanmadan atlatması büyük şans" dedi.