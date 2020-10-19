Video Yaşam Antalya'da motosikletli grup, tartıştıkları sürücüyü çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövdü | Video

Antalya'da motosikletli grup, tartıştıkları sürücüyü çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövdü | Video

Antalya'da motosikletli grup, tartıştıkları sürücüyü çocuklarının gözü önünde tekme tokat dövdü | Video
19.10.2020 | 13:43

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ailesiyle birlikte otomobille evine giden Nihat Duruk (42), motosikletli bir grup tarafından çocuklarının gözü önünde darbedildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Elmalı- Korkuteli Yolu üzerinde yaşandı. Motosikletli 6-7 kişilik bir grup ile o sıra ailesiyle birlikte Korkuteli ilçesine gitmekte olan otomobil sürücüsü Nihat Duruk arasında trafikte tartışma yaşandı. İddiaya göre, motosikletli grup bir süre sonra otomobilin önünü kesti. Otomobilden inen Duruk ile motosikletli kişi arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli gruptan 7 kişi, Duruk'u darbetti. Bu sırada gözleri önünde babaları dövülen 3 çocuk, kaşı açılan babalarını görünce korku içerisinde çığlık atmaya ve ağlamaya başladı. Duruk'un çocuklarından biri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir diğeri 'Babamı dövüyorlar' deyip ağlayarak, o anları cep telefonuyla kaydetti.


'ÖNCE SARILDI, SONRA TELEFONU ELİNDEN ALMAYA ÇALIŞTI'
Motosikletli grup içerisinde olduğu değerlendiren kızlardan biri ise ağlayan ve o anları çeken çocuğa sarılarak teselli etmeye çalıştı. Motosikletli olduğu değerlendirilen kızın çocuğa, "Biz ölsek daha mı mutlu olurdunuz" demesi dikkati çekti. Aynı kız daha sonra telefonla görüntüleri çeken çocuktan telefonu almaya çalıştı. Diğer sürücülerin ve gruptan bazı kişilerin araya girmesiyle sonlanan kavganın ardından motosikletli grup, olay yerinden ayrıldı. Duruk, darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.


'ÇOCUKLARIMIN PSİKOLOJİSİNİ BOZDULAR'
Aracıyla Korkuteli'ne doğru gittiğini, daha sonra motosikletli grup tarafından darp edildiğini anlatan Nihat Duruk, "Ben arabamla Korkuteli'ye doğru gidiyordum. Motosikletli grup beni sıkıştırdı. Bir otomobil ve bazı motosikletli kişiler, yolun ortasını kapatarak önümüzü kesti. Ben tartışmamak için, arabamla yönümü değiştirmeme rağmen bunlar arabamın aynasını kırdı. Sonrasında beni darbetmeye başladılar. Önce bana bir kişi saldırdı, daha sonra ise gruptan 6-7 kişi daha gelerek beni darbetti. Sol kaşım açıldı. Araçta bulunan 3 çocuğum, ben ve ailemin psikolojisini bozdular. Jandarmaya şikayetçi oldum" dedi.

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