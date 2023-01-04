Video Yaşam Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video
Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video

04.01.2023 | 23:27

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:55
Antalya'da muz yüklü kamyonette sıkışan gaz patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 04.01.2023 | 23:27
Pakistan’da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 00:16
Pakistan'da trene binmeye çalışan yolcu ölümden döndü | Video 04.01.2023 | 21:56
Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 01:21
Çizgili sırtlan traktör sürücüsüne yolda eşlik etti | Video 04.01.2023 | 13:23
Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video 01:04
Konya Valisi Özkan: “Maalesef 2 askerimiz şehit oldu, yaralılarımızın durumları iyi” | Video 04.01.2023 | 13:23
Kadıköy’de taksici dehşeti: İki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı | Video 00:18
Kadıköy’de taksici dehşeti: İki kadının peşine takıldı, bilerek araçlarına çarptı | Video 04.01.2023 | 13:23
20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video 01:57
20 yıldır sahte diş hekimliği yaptı; kıskıvrak yakalanarak tutuklandı | Video 04.01.2023 | 10:49
Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 00:38
Ambulans şoförünü bıçakladı; kendisini görüntüleyene saldırdı | Video 04.01.2023 | 11:55
Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe’ye çirkin mesajlar attı: Defalarca küfrettim | Video 03:45
Müge Anlı kendini zor tuttu! Sapık Sinan, Arife Gökçe'ye çirkin mesajlar attı: "Defalarca küfrettim" | Video 04.01.2023 | 11:31
Adana’da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 00:15
Adana'da polisten nefes kesen operasyon! 4 adamıyla saldırı hazırlığındaydı | Video 04.01.2023 | 10:45
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 00:33
Konya-Adana karayolunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var | Video 04.01.2023 | 10:43
Sancaktepe’de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04:03
Sancaktepe'de İETT otobüsü yayaya çarptı | Video 04.01.2023 | 10:20
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 01:25
Oğlunu vurduran adamı vurdu! O anlar kamerada | Video 04.01.2023 | 10:13
Esenyurt’ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 01:50
Esenyurt'ta taksici kaldırımdaki skuterli kadına çarptı | Video 04.01.2023 | 09:46
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 00:34
Selin ortasında mahsur kaldılar, otobüsün üzerinde yardım beklediler | Video 04.01.2023 | 00:45
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 01:44
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 5 patlama | Video 04.01.2023 | 00:29
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:32
Malatya’da kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 03.01.2023 | 18:14
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 00:53
Siverek’te zincirleme kaza: 1 yaralı | Video 03.01.2023 | 16:55
İstanbul’da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03:26
İstanbul'da feci kaza kamerada: Kaldırımda yürüyen kadını ezdi, kemiğini parçaladı ve kaçtı | Video 03.01.2023 | 14:06
Gaziosmanpaşa’da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 00:13
Gaziosmanpaşa'da cadde üzerinde silahlı saldırı kamerada | Video 03.01.2023 | 13:13
Sancaktepe’de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 01:31
Sancaktepe'de eski nişanlısı tarafından vurulan genç kadından acı haber | Video 03.01.2023 | 13:27

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde park halindeki muz yüklü kapalı kasa kamyonette klimadaki gaz sıkışması patlama yaşandı. Olayda çevre bina ve iş yerleri ile bazı araçlarda hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA