Video Yaşam Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu

Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu

Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu
21.07.2021 | 14:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı, plajlardaki kalabalık böyle görüntülendi | Video 04:53
Çeşme’de nüfus 1 milyonu aştı, plajlardaki kalabalık böyle görüntülendi | Video 21.07.2021 | 15:36
Avcılar'da tır garajında yangın | Video 01:18
Avcılar'da tır garajında yangın | Video 21.07.2021 | 15:35
İstanbul Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla ezen sürücü kamerada 05:34
İstanbul Esenyurt'ta sitenin girişinde yatan köpeği aracıyla ezen sürücü kamerada 21.07.2021 | 15:34
Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 02:27
Şırnak Cizre'de sıcaklık rekoru ardından sokaklar boşaldı... 49.1 derece! 21.07.2021 | 14:43
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 00:14
Antalya'da safari cipi kaza yaptı. 1 ölü, 11 yaralı | Video 21.07.2021 | 15:26
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 04:11
AFAD’ın zorlu mücadelesi kameralara yansıdı | Video 21.07.2021 | 15:01
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı Gitme.. Selçuk ne olur gitme... 02:06
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın feryatları yürekleri yaktı "Gitme.. Selçuk ne olur gitme..." 21.07.2021 | 15:13
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 02:28
İstanbul'da taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada 21.07.2021 | 14:51
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 00:16
Antalya’da ‘niye baktın’ kavgasında yumruklar konuştu 21.07.2021 | 14:43
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 04:15
Sıcaktan bunalan tilki ailesi yuvalarının önünde görüntülendi | Video 21.07.2021 | 14:46
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 02:06
Ünlü Şarkıcı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın cenazesinde gözyaşlarına boğulduğu anlar yürekleri burktu! 21.07.2021 | 14:48
Antalya’da niye baktın kavgasında yumruklar konuştu | Video 00:18
Antalya’da "niye baktın" kavgasında yumruklar konuştu | Video 21.07.2021 | 14:47
Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı 13:12
Başkan Erdoğan, AK Parti Teşkilatları ile bayramlaşma törenine video konferans ile katıldı 21.07.2021 | 14:18
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı | Video 00:21
Kardeşe son görev! Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın tabutunu gözyaşlarıyla taşıdı | Video 21.07.2021 | 13:42
Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video 04:21
Ekmek bahanesi ile kadına böyle saldırdı | Video 21.07.2021 | 13:20
Alişan'ın acı günü... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu | Video 02:29
Alişan'ın acı günü... Kardeşi Selçuk Tektaş'ın cenazesinde gözyaşları sel oldu | Video 21.07.2021 | 13:22
Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada 01:56
Osmaniye'de başı cam kavanoza sıkışan kedinin kurtarılma anı kamerada 21.07.2021 | 12:38
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşe otobüste sapık tacizi iddiası kamerada! 04:57
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta iki kız kardeşe otobüste sapık tacizi iddiası kamerada! 21.07.2021 | 12:31
Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada 04:08
Rize'de selde çöken 3 katlı evin enkazındaki zorlu arama çalışması kamerada 21.07.2021 | 12:22
Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 02:28
Taksinin çarptığı çocuk metrelerce sürüklendi! O anlar kamerada | Video 21.07.2021 | 11:47

Antalya’da iki grup arasında çıkan ‘niye baktın’ kavgasında ortalık karıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişi yerdeki başka bir kişiyi defalarca yumrukladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA