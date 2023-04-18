Antalya'da okuldaki tartışma kanlı bitti: Müdür vekili veliye dehşeti yaşattı | Video
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir okulda müdür vekili ve veli arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle müdür vekili tarafından kafasına demir çubuk ile vurulan veli yaralandı. Veli kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken olay sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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