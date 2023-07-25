Antalya'da orman yangını | Video
Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangının geniş alana yayılmaması için çaba harcıyor.
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