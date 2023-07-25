Video Yaşam Antalya'da orman yangını | Video
Antalya'da orman yangını | Video

Antalya'da orman yangını | Video

25.07.2023 | 01:39

Antalya’nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangının geniş alana yayılmaması için çaba harcıyor.

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