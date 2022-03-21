Antalya'da otomobil bagajında cesedi bulunan genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı! Başında kan izi... | Video

ANTALYA'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağın ormanlık alana yakın bölgesinde meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran otomobilin yanına gelen bir kişi, aracın anahtarının kontak üzerinde olduğunu ve içinde kimse olmadığını görünce bagajı açtı. Bagajı açtığında başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde bulan gencin ihbarıyla adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.