Antalya'da otomobil bagajında cesedi bulunan genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı! Başında kan izi... | Video
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ANTALYA'da 4 gündür park halindeki otomobilin bagajında cesedi bulunan Muhammet Aslandoğan'ın (45), başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Aracın içinde ise çok sayıda çek ve senet bulundu.
ÇOK SAYIDA ÇEK VE SENET
Sağlık ekibi, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölen kişinin üzerinde kimlik bulunamazken, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. Polis, aracın Nurettin Demir adına kayıtlı olduğunu tespit etti. Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası cenaze, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araçta yapılan aramada ise çok sayıda çek ve senet bulundu.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Yapılan çalışma sonrası cesedi bulunan kişinin, Muhammet Aslandoğan olduğu ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, cinayet şüphelisi veya şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.