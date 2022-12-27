Video Yaşam Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video
Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video

Antalya'da otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü | Video

27.12.2022 | 08:57

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ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü Ahmet Karak (36) hayatını kaybetti. Karak'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kanaldan çıkarıldı.

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Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Turizm beldesi Lara'dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi. Dalgıç ekibi Ahmet Karak'ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise daha çekici yardımıyla sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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