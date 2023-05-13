Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen 11 yaşındaki çocuğun kullandığı bisikletin otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. İşyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, bisikletli çocuğun otomobile çarptıktan sonra bisikleti refüjdeki bitkilerin üzerinde kalırken, kendisi aracın camına çarpıp fırladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:35
Şüphe üzerine durdurulan araçtan 13 kilo esrar çıktı | Video 13.05.2023 | 12:26
01:44
00:57
02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
01:58
02:20
00:05
00:49
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 13.05.2023 | 10:46
00:53
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 13.05.2023 | 10:46
02:40
00:22
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video 13.05.2023 | 10:38
00:44
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video 13.05.2023 | 10:37
06:26
Malatya’daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı | Video 13.05.2023 | 09:51
01:15
00:14
01:57
Ankara'da şiddetli yağış sele neden oldu! | Video 12.05.2023 | 22:38
38:05
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki | Video 12.05.2023 | 22:19
41:02
04:01
Sultanbeyli'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 12.05.2023 | 16:19