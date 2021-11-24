Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:50
00:52
Mersin'de 655 litre sahte içki ele geçirildi | Video 24.11.2021 | 11:59
00:35
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama | Video 24.11.2021 | 12:04
00:53
Antalya'da otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı | Video 24.11.2021 | 11:10
00:41
Saçını tarama bahanesiyle girdiği kuaförden tıraş makinesini çaldı | Video 24.11.2021 | 11:12
03:28
Restoranın bacasında çıkan yangın korkuttu | Video 24.11.2021 | 11:08
02:55
01:36
00:37
Çarptığı aydınlatma direğini yerinden söktü: 1 yaralı | Video 24.11.2021 | 09:51
01:44
00:43
Şehit binbaşı memleketine uğurlandı | Video 24.11.2021 | 09:47
01:43
02:25
01:54
04:18
Antalya’da tır uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı | Video 24.11.2021 | 08:55
00:49
Adana'da sokak ortasında silahlı saldırı | Video 24.11.2021 | 09:05
01:02
Adana'da fetö operasyonu 8 gözaltı | Video 24.11.2021 | 08:55
09:01
00:14
03:25
İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle iş çıkışı trafik kilitlendi | Video 23.11.2021 | 18:18
Antalya'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için otomobiline binen Murat Akbıyık, seyir halindeyken kedi sesi duyunca aracını park edip, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, motor kaputu içine giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kedi, parkın içine kaçarak uzaklaştı.
Kediyi çıkardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbıyık, Hareket edince kedi sesi geldiğini fark edip, hemen durdum. Kendim çıkarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca ekiplere bilgi verdim. Şansımız varmış ki hemen çıktı diye konuştu. Akbıyık, mahallesinde bulunan kediler için yuva yaptıracağını sözlerine ekledi.