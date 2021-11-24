Antalya'da otomobilin motoruna giren yavru kediyi itfaiye kurtardı | Video

Antalya'da park halindeki bir otomobilin motor bölümüne giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için otomobiline binen Murat Akbıyık, seyir halindeyken kedi sesi duyunca aracını park edip, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, motor kaputu içine giren yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen kedi, parkın içine kaçarak uzaklaştı.Kediyi çıkardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür eden Murat Akbıyık, Hareket edince kedi sesi geldiğini fark edip, hemen durdum. Kendim çıkarmaya çalıştım. Başarılı olamayınca ekiplere bilgi verdim. Şansımız varmış ki hemen çıktı diye konuştu. Akbıyık, mahallesinde bulunan kediler için yuva yaptıracağını sözlerine ekledi.