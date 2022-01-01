Video Yaşam Antalya'da otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum"
Antalya'da otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü:

Antalya'da otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum"

01.01.2022 | 11:16

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Yasal alkol sınırını 5’e katladı, ’En uygun ceza’ için polise dil döktü 05:06
Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 03:51
Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
Antalya’da polis ekiplerinden yere sigara izmariti atan genç kıza ’Yerden al’ uyarısı 02:42
Antalya'da polis ekiplerinden yere sigara izmariti atan genç kıza 'Yerden al' uyarısı 01.01.2022 | 11:28
İstanbul Bağcılar’da yılbaşı eğlencesinde silahlı kavga; 14 yaşındaki çocuk öldü 02:25
İstanbul Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde silahlı kavga; 14 yaşındaki çocuk öldü 01.01.2022 | 10:10
Antalya’da otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum 03:19
Antalya'da otomobiliyle sitenin duvarına giren alkollü sürücü: "Salakça bir hata yaptım. Özür diliyorum" 01.01.2022 | 11:16
İstanbul Bakırköy E5 Karayolu’nda feci kaza: 3 yaralı 03:25
İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
İstanbul’da oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç böyle görüntülendi 01:53
İstanbul'da oto galeri sitesinin otoparkında stoklanmış onlarca araç böyle görüntülendi 01.01.2022 | 10:18
İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada 01:31
İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada 01.01.2022 | 10:06
Tokat’ta yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 01:19
Tokat'ta yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 01.01.2022 | 09:02
Denizli’de yeni yılın ilk saatlerinde feci kaza: 3 ölü! Olay yerinden görüntüler... 01:19
Denizli'de yeni yılın ilk saatlerinde feci kaza: 3 ölü! Olay yerinden görüntüler... 01.01.2022 | 09:02
Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı 04:42
Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı 01.01.2022 | 09:02
İstanbul Kadıköy’de yeni yıl kutlamasındaki ‘yan baktın’ kavgası kamerada 00:47
İstanbul Kadıköy’de yeni yıl kutlamasındaki ‘yan baktın’ kavgası kamerada 01.01.2022 | 09:02
İstanbul Taksim’de 2022’ye saatle kala denetimler artırıldı 02:14
İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı 31.12.2021 | 18:23
Burdur’da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video 02:56
Burdur'da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video 31.12.2021 | 16:45
Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video 00:28
Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video 31.12.2021 | 16:47
Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Yarım tonu aşkın “MET” ele geçirildi | Video 03:16
Cumhuriyet tarihinin en yükseği! Yarım tonu aşkın “MET” ele geçirildi | Video 31.12.2021 | 16:31
Isparta’da otobüsün içindeki yolcudan 4 bin 103 gram uyuşturucu çıktı | Video 01:43
Isparta’da otobüsün içindeki yolcudan 4 bin 103 gram uyuşturucu çıktı | Video 31.12.2021 | 16:37
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak! | Video 03:56
Okulun kapısını kapatan kız öğrenciye müdahale eden müdüre dayak! | Video 31.12.2021 | 15:31
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 02:27
Yılbaşı öncesi dev operasyon: 55 kişiden 25’i tutuklandı | Video 31.12.2021 | 15:32
Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı’yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video 04:34
Ünlü şarkıcı Ceylan’ın acı günü! Babası Ahmet Avcı'yı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı | Video 31.12.2021 | 15:04

Antalya’da yeni yılın ilk saatlerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar oluştu. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü özür üstüne özür dileyerek, “Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza dün gece 00.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2236 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden D. A.'nın kullandığı otomobil, önce kaldırıma ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Sürücü D. A. kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde D. A.'nın 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.


Özür üstüne özür diledi
Yaptığının bir hata olduğunu belirten D.A, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Benim hatam ve çok çok özür diliyorum. Duvara ben çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Bir hata yaptım, olmaması gerekiyordu, çok özür diliyorum" dedi.


Sürücüye bin 825 lira para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA