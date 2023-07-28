Antalya’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı | Video 28.07.2023 | 11:09 Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza İncekum Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Sezgin Y. yönetimindeki otomobil kavşağa geldiği sırada Nusret Y.'nin kullandığı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Ü. ağır yaralandı. Yaralılar ve fenalaşan otomobil sürücüsü Sezgin Y. ambulansla hastaneye götürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.