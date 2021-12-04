Video Yaşam Antalya'da parayı bulunca sevinçten oynayan çocuk hırsız kamerada
Antalya'da parayı bulunca sevinçten oynayan çocuk hırsız kamerada

Antalya'da parayı bulunca sevinçten oynayan çocuk hırsız kamerada

04.12.2021 | 12:02

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Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan ve yakalanan 10 yaşındaki çocuğun 3 gün önce evden kaçtığı belirlendi. Çocuğun kameraları fark edip topal numarası yapması, işyerinin kasasında beklediğinden fazla para bulunca sevinçten oynaması güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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Edinilen bilgiye göre; Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ırmak kenarında köprü altında bulunan kafe, simit evi ve pet shop'ta gerçekleşen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatarak, işyerlerinin güvenlik kamerasından belirlediği şüpheliyi yakaladı.


3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi
Asayiş ekiplerince yakalanan 10 yaşındaki B.K.'nın evden kaçtığı ve anne-babası tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulduğu belirlendi. B.K.'nın simit evindeki top şeker makinesinde bulunan 300 TL dolayında bozuk parayı, köprü altındaki kafeden ise kasada bulunan bin 700 TL ile 300 Dolar'ı çaldığı bildirildi. B.K., emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda ailesine teslim edildi.


Her türlü numara var
B.K.'nın köprü altında bulunan kafeye gelirken bir anda kameraları fark edip topal numarası yapması, işyerinin kasasında beklediğinden fazla para bulunca sevinçten oynaması iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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