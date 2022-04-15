Antalya’da park halindeki araç küle döndü | Video

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Antalya’da park halindeki trafikten çekili araç, alev alev yanarak küle döndü. Otomobilin nasıl yandığını ise mahallenin küçük yaştaki çocukları polis ve gazetecilere başından sona anlattı.
"İTFAİYE ÇAĞIRIN' DİYE UYARDIM"
Yangında araç küle dönerken, otomobilin yanına gelen 7-8 yaşlarındaki çocuklar ise polis amcalarına olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı. Ardından görüntü alan gazetecilere yönelen çocuklardan biri, "Arkadaşlarımızla geldiğimizde burada yangın vardı. Ben koşup itfaiye çağırın diye onları uyardım. Bir tane abi itfaiye çağırdı. Yangını itfaiyeciler söndürdüler" dedi.
Soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri, yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlattı.